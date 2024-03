Simeone sulla Champions | «Competizione difficile per noi»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di venerdì 1 marzo 2024) Il tecnico dell’Atletico Madrid Diegoha rilasciato alcune dichiarazioni in vista del match contro l’Inter diLeague Dopo l’eliminazione del suo Atletico Madrid dalla Copa del Rey, Diegoparla così della squadra, in vista del ritorno degli ottavi di finale dicon l’Inter.– «All’Atletico Madrid manca solo laLeague? In questa stagione siamo andati molto avanti in Copa del Rey, siamo usciti prima dell’ultimo sforzo. Ora lavoreremo per l’obiettivo minimo del club, ossia finire tra le prime quattro in campionato, che sarà. InLeague non si sa cosa può succedere, è una, complicata».