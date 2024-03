Simeone | niente da fare per l’attaccante del Napoli | adesso è ufficiale

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 1 marzo 2024) Non arrivano news confortanti perargentino delGiovanni: in serata è arrivato l’annuncioDalla trasferta di Reggio Emilia ilne esce consapevole di aver ritrovato il suo bomber. Victor Osimhen pare ritornato alla forma di qualche mese fa ed ha ripreso a far tremare le difese avversarie. Sono cinque le reti nelle ultime tre gare, contando anche la gara di Champions League contro il Barcellona. Chissà che quindi con Calzona non vi sia un deciso cambio di rotta per il prosieguo della stagione. Il definitivo rientro del bomber nigeriano potrebbe però serrare le porte dell’attacco azzurro al Cholito. Mazzarri ha puntato tanto su di lui, preferendolo molto spesso a Raspadori, non avendo a disposizione Osimhen causa Coppa d’Africa. Calzona ...