“Sigue la huella” | la collezione Gioseppo Kids SS 2024

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di venerdì 1 marzo 2024) Una melodia, pura e delicata, batte dal profondo dei cuori e danza tra i sorrisi in un sussurro d’amore. La vita dispiega così la propria magia in chiave poetica, ispirata ad ogni passo percorso sulle rive del Mar Mediterraneo.intraprende un viaggio di rinascita, dove la cantante spagnola Verónica Romero (Operación Triunfo) diventa la musa che realizza, con la sua calda voce, una bellissima rivisitazione dell’iconico jingle: “la” ossia “segui il sentiero”. Questa nuova melodia risuona con l’anima del brand, diventando un tributo senza età, che cerca di preservare l’essenza dell’infanzia. Concepita come una sinfonia eterna, è destinata a durare di generazione in generazione: un tesoro sonoro che tesse i fili del tempo. Quest’estate, ogni passo sulla sabbia lascerà l’eco di quei momenti ...