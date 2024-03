Sicilia | scuola | al via “Fuori Orario” | dalla Regione | 2 | 5 milioni per attività pomeridiane ed estive

(Di venerdì 1 marzo 2024) Pubblicato il 1 Marzo, 2024 Si chiama “” ed è il nuovo ciclo di interventi promosso dall’assessorato regionale all’Istruzione e formazione con cadenza biennale e uno stanziamento di 2,5di euro, per finanziare leextra scolastiche e l’apertura delle scuole primariene statali oltre l’ordinario. L’iniziativa punta a sostenere l’offerta formativa e la sperimentazione di modelli per contrastare la dispersione scolastica e la povertà educativa. In particolare, l’obiettivo ambizioso è quello di rendere launo “spazio condiviso”, un laboratorio di cittadinanza in cui diffondere opportunità culturali accessibili a tutti. I progetti potranno essere avviati in questo e nel prossimo anno scolastico (2023-24 e 2024-25) e ...

Sicilia, al via 'Fuori Orario': 2,5 milioni per le attività extrascolastiche: Le scuole primarie interessate a partecipare dovranno presentare ... inviando una Pec all'indirizzo [email protected].Sicilia.it. All'interno delle domande dovranno essere ...

