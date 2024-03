“Sicilia | le eccellenze sanitarie ci sono e la mobilità passiva extraregionale si combatte con i nostri professionisti e una efficace comunicazione”

(Di venerdì 1 marzo 2024) (Adnkronos) - Multidisciplinarietà, medici e operatori sanitari di alto livello, nuovi interventi di edilizia sanitaria e lotta alla mobiltà: il Commissario dell'Arnas Civico di Palermo Walter Messina interviene all'evento su PDTA del tumore dell'endometrio. Palermo, 1° marzo 2024 - “Lavorare in team è uno degli elementi fondamentali per dare valore aggiunto non solo nel raggiungimento dei risultati, ma soprattutto per crescere in professionalità. Il PDTA non è altro che un team multidisciplinare in cui l'apporto e le varie professionalità negli step previsti per il raggiungimento del risultato finale costituisce un elemento fondamentale”. Queste le parole di Walter Messina, Commissario A.O. Arnas Civico di Palermo che è intervenuto all'evento “PDTA nel carcinoma dell'endometrio. Attualità ed innovazioni finalizzate ad un moderno e corretto percorso ...

Birrificio 'Baroni Birra' vince Food Award: La doppia premiazione, sia agli Italy Food Awards che ai Sicilia Food Awards, evidenzia il costante impegno del Birrificio per l'eccellenza e la qualità e lo confermano come una vera e propria icona ...adnkronos

Anci Sicilia chiede il terzo mandato per i sindaci dei comuni fino a 15mila abitanti: Introdurre anche in Sicilia, come nel resto d’Italia e in tempo per le prossime amministrative, la facoltà del terzo mandato per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 15 mila abitanti.tp24

The Beach e CAVA si aggiungono all'offerta food, dining & entertainment di Marina di Scarlino dalla primavera 2024: Sicilia e Tulum in Messico). The Beach Luxury Club prende invece vita al Tarantella Lounge & Restaurant, oasi di lusso, stile e relax. Quelli del Tarantella, nome conferito in onore del primo yacht ...informazione