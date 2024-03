Siamo la Ferrari | non dobbiamo avere paura Vasseur punta in alto | E mi fido di Sainz

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 1 marzo 2024) Le ultime parole famose. Probabilmente Fred, il capo francese della, non legge la Settimana Enigmistica. Eppure non c’è dubbio: la stagione che sta per iniziare nel deserto del Bahrain sarà la più importante nella sua carriera di manager. Il motivo è semplice: dodici mesi fa,fu catapultato sulla poltronissima di Maranello proprio in extremis. Trovò auto pronta e squadra fatta. Era umanamente impossibile attribuirgli responsabilità che non gli spettavano. Ma stavolta è diverso… L’obiettivo. "Con i ragazzi ho parlato chiaro all’interno del box – ha raccontato il sempre ilare Fred –. Ho chiesto a tutti di iniziare il 2024 nello stesso modo con cui abbiamo chiuso il 2023, quando nella seconda parte della stagione abbiamo ritrovato sme competitività". E poi: "Tutti mi chiedono quale sia il ...