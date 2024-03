Siamo al punto di rottura Israele | la Russia | l' atomica | le previsioni del generale Camporini

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 1 marzo 2024) Vincenzoè stato il Capo dell'Esercito italiano (Capo di Stato Maggiore della Difesa) dal 2008 al 2011, e precedentemente, per due anni, era stato il Capo di Stato Maggiore dell'Areonautica. Ha 77 anni e ha indossato la divisa nel 1965, a 19 anni. Diciamo pure, una vita intera dedicata all'Esercito. Sempre però con un occhio alla politica, alla quale si è dedicato una volta andato in pensione. Come osservatore e analista, soprattutto di politica internazionale, ma anche come intellettuale impegnato in prima persona. Nel 2018 si è candidato alle elezioni e lo ha fatto col partito che meno ci si poteva aspettare: i radicali di +Europa. Ben conoscendo la lunga tradizione antimilitarista di Pannella e del partito radicale.è una persona molto saggia, altrimenti non avrebbe portuto ottenere gli incarichi che ha ottenuto. Ma non è un ...