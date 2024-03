Si toglie perizoma davanti una chiesa | guai per l’influencer | scatta la denuncia

(Di venerdì 1 marzo 2024) Siilad unaperlada parte del parroco Un filmato, pubblicato sul suo canale Instagram, ha scatenato non poche polemiche. D’altronde non potrebbe essere altrimenti visto che, quanto ha fatto, è un qualcosa assolutamente da condannare. Ci troviamo a Roma dove una influencer si è resa protagonista di un gesto scandaloso: ovvero quello dirsi ilad una, con tanto di ripresa col cellulare. Con tanto di descrizione: “Confesserò i miei peccati“. Siilad una(Foto Facebook) Cityrumors.itDopo ...

Federica Pellegrini, “prospettive” diverse in smart working. I fan: «Mamma lavora e il papà intrattiene la figlia, che cosa tenera»: Dopo una vita da atleta passata con le ciabatte ai piedi, Federica Pellegrini è diventata mamma della piccola Matilde, nata il 3 gennaio dall'amore con Matteo Giunta. La Divina lo ...leggo

Si toglie il perizoma davanti alla chiesa, denunciata influencer: Si sfila il perizoma da sotto la minigonna rossa, lo appende ad una ringhiera davanti all’ingresso di una chiesa, poi entra in parrocchia. Ha dato scandalo il video provocatorio di una giovane ...mondopalermo

Il genio del giorno: la donna che si toglie le mutande ed entra in chiesa per “confessare i miei peccati”: “Confesserò i miei peccati”. Una influencer romana ha pubblicato un video su Instagram in cui, dopo essersi sfilata il perizoma, è entrata in chiesa. Il video ha dato scandalo ed è partita la denuncia ...blitzquotidiano