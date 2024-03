Si intrufolano nel centro sportivo Furto sventato dai carabinieri

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 1 marzo 2024) Erano arrivati dalla provincia di Lodi per “ripulire“ con ogni probabilità l’impiantodi Marzano, ma sono stati fermati daiprima che potessero entrare in azione. Sono stati denunciati dai militari della Stazione di Belgioioso un 22enne, già noto alle forze dell’ordine, e un 23enne in trasferta da Lodi Vecchio, sorpresi da una pattuglia alle 2 della notte tra lunedì e martedì, mentre stavano tagliando la recinzione che è stata posta a protezione degli spogliatoi e dei magazzini deldi Marzano. I due, approfittando dell’oscurità, volevano intrufolarsi per rubare le attrezzature sportive e per la manutenzione dell’impianto. Dovranno rispondere di tentato, possesso di grimaldelli e ricettazione. I giovanissimi, infatti, sono arrivati a bordo di una Fiat Panda, che ...