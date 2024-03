Si finge magistrato | pregiudicato entra in carcere e assiste al processo in cui è coimputato

(Di venerdì 1 marzo 2024) Pubblicato il 1 Marzo, 2024 É un, eppure ha varcato le porte delnon come detenuto ma addirittura come. Questa è l’incredibile storia di un 62enne, che ha risposto alle guardie che gli avevano chiesto di identificarsi di aver dimenticato il tesserino a casa. In compenso ha mostrato la carta d’identità dove, di fianco alla voce “professione”, c’era scritto procuratore. L’uomo avrebbe messo su questo teatrino perre ad un’udienza per furto aggravato nei confronti di un uomo che lo interessava da vicino ma, quando è stato scoperto, per lui sono scattate le manette pochi giorni dopo. La truffa del 62enne è stata scoperta dal gip del tribunale di Lodi, arrivato a San Vittore per l’udienza insieme al vero pm titolare del caso. Sul caso sono in corso degli aggiornamenti ma, a ...

Rapinano una tabaccheria usando un tombino per spaccare la vetrina, ...

