Pubblicato il 1 Marzo, 2024 É un pregiudicato , eppure ha varcato le porte del carcere non come detenuto ma addirittura come magistrato . Questa è ... (dayitalianews)

Si finge magistrato per entrare in carcere a Milano per assistere a un'udienza: smascherato dal vero giudice: Un 62enne ha finto di essere un giudice per entrare in carcere per assistere a un'udienza di convalida di un suo complice ...notizie.virgilio

Buche nelle strade, Sala: 'E' un tema, ci stiamo lavorando': Si è finto procuratore per entrare in carcere e assistere a un'udienza preliminare, ma... Milano Repubblica 01-03-2024 16:30 CRONACA Rapinano una tabaccheria usando un tombino per spaccare la vetrina, ...virgilio

Milano, si finge magistrato per entrare al carcere di San Vittore e assistere a un'udienza. Ma era un complice del detenuto: Si è finto magistrato per entrare in carcere e assistere a un'udienza preliminare, ma è stato smascherato dal giudice e dal vero pm. È accaduto la settimana scorsa nella casa circondariale di San ...corriereadriatico