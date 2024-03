Si butta dall’auto in corsa avvolta dalle fiamme e riesce a salvarsi

(Di venerdì 1 marzo 2024) Casina (Reggio Emilia), 1 marzo 2024 – Si gettainin(video) e così: il veicolo è andato completamente distrutto. L’incidente si è verificato questo pomeriggio, verso le 14 in via Dante Alighieri, a Casina. Sono stati attimi di terrore per il conducente della Mercedes classe B, condotta da un 54enne di Carpineti. Probabilmente all’origine dell’incendio un cortocircuito elettrico: l’auto ha preso fuoco, andando distrutta. Il conducente per fortuna è riuscito a uscireappena in tempo: la Mercedes infatti ha poi proseguito la marcia, per uscire di strada e finire per adagiarsi su un fianco prima di essere. L’uomo era uscito per fare la spesa a Casina e stava ...

Si è allontanata pochi minuti dall’auto con le portiere chiuse – ma non a chiave – e questo lasso di tempo è stato sufficiente ad un ladro per prenderle la ... (ilgiorno)

Carrara, 27 febbraio 2024 – E’ finita in ospedale con diverse escoriazioni, ma cosciente e vigile durante il trasporto in codice giallo verso il pronto ... (lanazione)

Casina (Reggio Emilia), 1 marzo 2024 – Si getta dall’auto in corsa in fiamme e così riesce a salvarsi : il veicolo è andato completamente distrutto. ... (ilrestodelcarlino)

Si butta dall’auto in corsa in fiamme appena in tempo e riesce a salvarsi: Casina (Reggio Emilia), attimi di terrore per il 54enne alla guida. Era andato a fare la spesa, illeso: “Sono stato fortunato” ...ilrestodelcarlino

Ragazza di 24 anni si butta dal ponte e precipita in autostrada: gravissima dopo un volo di 5 metri: Precipita dal cavalcavia in A14 facendo un volo di 5 metri: una giovane di 24 anni è in gravi condizioni. Viva per miracolo, ha rischiato di essere investita dalle auto che sfrecciano ...ilmessaggero

Si butta dall'auto in fiamme e si salva: Attimi di terrore in provincia di Reggio Emilia: l'uomo di 54 anni è riuscito a scendere dal mezzo in marcia. "Sono stato fortunato", racconta.ilrestodelcarlino