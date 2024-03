Short Track | l’Italia ai Mondiali per le medaglie | tutti gli Azzurri convocati

(Di venerdì 1 marzo 2024) Rotterdam, 1 marzo 2024 – Due settimane al più importante evento della stagione di. Da venerdì 15 a domenica 17 marzo in Olanda, sulla pista del Rotterdam Ahoy, scenderanno sul ghiaccioi migliori interpreti della disciplina nella competizione iridata che chiude la stagione e mette in palio i titoli iridati. Ai nastri di partenza ancheche – guidata dall’High Performance Director Kenan Gouadec e dall’head coach Maggie Qi oltre ai tecnici Derrick Campell e Nicola Rodigari – si presenta a Rotterdam con dieci pattinatori. Al maschile pronti Mattia Antonioli (Fiamme Gialle), Andrea Cassinelli (Fiamme Gialle), Thomas Nadalini (Fiamme Oro), Pietro Sighel (Fiamme Gialle) e Luca Spechenhauser (C.S. Carabinieri). Al femminile spazio a Chiara Betti (Fiamme Gialle), Elisa Confortola (Fiamme Oro), Gloria ...

