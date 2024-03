Short track | colpo di scena! Arianna Fontana tra i convocati dell’Italia per i Mondiali 2024!

(Di venerdì 1 marzo 2024) Una notizia che ha del clamoroso., atleta italiana più medagliata di sempre nei Giochi Olimpici invernali e assente dalla scena agonistica proprio dalla rassegna a Cinque Cerchi di Pechino del 2022, tornerà a vestire la maglia azzurra in vista dei2024 didi scena a Rotterdam (Paesi Bassi), in programma dal 15 al 17 marzo. Sulla pista del Rotterdam Ahoy, quindi, godremo nuovamente delle prestazioni della campionessa valtellinese, che nell’ultimo biennio aveva fatto parlare di sé per il contenzioso aperto con la FISG in relazione agli episodi riguardanti alcuni compagni di squadra, rei di gesti violenti nei suoi confronti in allenamento. Una questione molto spinosa che ha rappresentato lungamente un ostacolo alla ripresa agonistica di ...

L’Italia si sblocca ai Mondiali Juniores di Short Track in corso di svolgimento a Gdansk in Polonia. La prima medaglia azzurra nella rassegna iridata ... (oasport)

Short track: Arianna Fontana torna in gara dopo due anni. È convocata per i Mondiali di Rotterdam: Il ritorno di Arianna Fontana. C’è anche il nome dell’atleta azzurra più medagliata nella storia dei Giochi Olimpici Invernali nell’elenco dei convocati per i Mondiali di Short track in programma da ...ilmessaggero

Mondiali Short track, Arianna Fontana torna con l'azzurro: Il rientro in Nazionale dopo i veleni e il processo ai compagni di nazionale. Arianna Fontana torna in azzurro per i mondiali di Short track in programma dal 15 al 17 marzo in Olanda, sulla pista del ...ansa

Arianna Fontana in nazionale: è un caso il ritorno ai Mondiali di Short track. Martedì il tribunale federale: Sorpresa nelle convocazioni azzurre per i Mondiali di Short track: da venerdì 15 a domenica 17 marzo in Olanda, sulla pista del Rotterdam Ahoy, ci sarà anche Arianna Fontana. Non gareggia dalle Olimpi ...msn