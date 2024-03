Shopping online | com’è cambiato il modo di acquistare?

Leggi tutta la notizia su nonewsmagazine

(Di venerdì 1 marzo 2024) Televendite 4.0, live streaming commerce, shoppertainment: comunque lo si voglia definire, lonon è più lo stesso. Chi acquista, oggi, si aspetta di essere coinvolto inattivo in un’esperienza accattivante e quanto più possibile personalizzata. Nel 2023, in Italia, gli acquistihanno superato i 54,2 miliardi di euro (+13% rispetto al 2022), secondo l’Osservatorio eCommerce B2C del Politecnico di Milano. Il numero di consumatori digitali italiani si è stabilizzato sui 33 milioni. Si tratta di una porzione di clienti molto esigenti, che non fa più distinzione trae offline, ma si aspetta un’esperienza sempre più coinvolgente tanto dagli store digitali quanto dai negozi tradizionali. Tenendo conto delle esigenze dei consumatori in continua ...