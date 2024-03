(Di venerdì 1 marzo 2024) Al seguito mentre faceva, aveva duenello zainetto, subito trovati dai carabinieri che lo hanno perquisito e denunciato. Il ragazzo, 26 anni di origine thailandese e residente a Porlezza, nel tardo pomeriggio di giovedì è entrato nel negozio di abbigliamento sportivo Footlocker di via Asiago, dove ha preso un cappellino dagli espositori, ha manomesso la placca antitaccheggio, e si è avviato verso le casse oltrepassandole senza pagare. Ma è stato fermato dall’addetto alla sicurezza, che ha chiamato i carabinieri. La pattuglia ha recuperato la refurtiva e trovato idi mezzo metro di lunghezza ognuno. Refurtiva restituita, armi sequestrate e ragazzo denunciato. Pa.Pi.

La Milano Fashion Week è iniziata e Aurora Ramazzotti non si è fatta trovare impreparata. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti è stata ... (lookdavip.tgcom24)

La Milano Fashion Week è iniziata e Aurora Ramazzotti non si è fatta trovare impreparata. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti è stata ... (lookdavip.tgcom24)

Orbetello parte subito con le sinergie tra Comune ed associazioni per promuovere il territorio in vista delle festività pasquali e poi della stagione ... (lanazione)

Shopping con machete . Ventenne nei guai: Un giovane thailandese di 26 anni è stato denunciato dai carabinieri a Porlezza per aver rubato in un negozio di abbigliamento sportivo e per aver portato con sé due machete.ilgiorno

Super sconti. In città torna lo “Sbaracco“: A Spoleto, oltre 40 attività commerciali offrono sconti fino all'80% nell'iniziativa "Sbaracco in Negozio 2024" promossa da Confcommercio e Federmoda Umbria. Presidente Barbanera soddisfatto della div ...msn

Come si applica un codice promozionale Bonprix: Shopping sicuro e semplice, dunque, con tutte le garanzie del caso! Single's Day, Cyber Monday e Black Friday Bonprix Entrata a far parte della top tedesca degli eshop, Bonprix è una realtà importante ...ansa