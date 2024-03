Sh?gun in streaming

(Di venerdì 1 marzo 2024) La Serie legale completo è disponibile in italiano su Disney Plus. Per ogni piattaformascopri se puoi guardare in abbonamento, noleggio, acquisto con prezzi per la versione SD, HD e 4K e con audio e sottotitoli in italiano (ITA) e inglese (ENG). INSU: ABBONAMENTO NOLEGGIO ACQUISTO INSU: Disney Plus Guarda Ora Non disponibile Non disponibile Powered by Filmamo Creato da: Justin Marks, Rachel KondoGenere: Miniserie, StoricoAnno: 2024Paese di produzione: Stati UnitiStagioni: 1Numero di episodi: 10Durata episodi: 60?Attori: Hiroyuki Sanada, Cosmo Jarvis, Anna Sawai, Tadanobu Asano, Takehiro Hira, Tommy Bastow,Distribuzione: Disney+ La trama di Sh?gun racconta di un marinaio inglese, John Blackthorne che, naufragato sulle coste del Giappone feudale de 17° ...

La star di Shogun Hiroyuki Sanada non voleva fare lo show a meno che non fosse stato rispettato il dovuto rispetto per la cultura giapponese: Shogun è lo show televisivo di cui tutti parlano in questo momento. Raccontando la storia di commercianti europei che finiscono per naufragare sulle coste del Giappone proprio mentre prende il via una ...msn

Suzuki e Shogun insieme per raccontare i valori dell’antico Giappone: A Milano il primo e il 2 marzo alla Casa degli Artisti Suzuki supporta l'evento The World of Shogun dedicato al mondo e ai valori dell’antico Giappone ...rumors

Stasera in tv, film e programmi di venerdì 1 marzo: The Voice Senior, Un giorno in pretura e Terra Amara: I film di stasera in tv, i programmi e le serie di oggi. Propaganda Live su La7, Quarto grado su Rete 4 ...corriere