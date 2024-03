“Servono cambiamenti in ogni aspetto del Milan” | Pioli trema | Ibrahimovic è diventato la voce del patron Cardinale

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 1 marzo 2024) Neltutto deve cambiare e per farlo “mi sono affidato a Zlatan”. Così ilrossonero Gerryracconta il futuro del club dal palco del Business of Football Summit a Londra. Al suo fianco c’è seduto proprio Zlatan. E per Stefano, che nel frattempo è alle prese con il pre-partita di-Lazio, non arrivano buone notizie. “Guarderemo al cambiamento indella società”, dice chiaramente, non escludendo quindi l’area tecnica e l’allenatore. “Mi sono affidato a Zlatan per raccogliere opinioni, prospettive e consigli sull’idea di un cambiamento in campo”, continua ilamericano. Che aggiunge: “Né io né Zlatan siamo soddisfatti del fatto che non siamo i numeri ...