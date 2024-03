Serie D Massai carica la Sangiovannese | Con l’Orvietana occasione d’oro»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 1 marzo 2024) SAN GIOVANNI Laprepara la trasferta di Orvieto e lo fa con un piglio decisamente positivo visti gli otto risultati utili consecutivi che, da due mesi a questa parte, dopo i tanti cambi effettuati nel mercato di riparazione, hanno dato nuova linfa a classifica e ambiente. Alessandro, uno dei giocatori più esperti dell’organico, inquadra la gara di domenica come una delle tante finali che attendono la squadra da qui al prossimo 5 maggio. "Dobbiamo scendere in campo – afferma il centrocampista – come se ogni domenica fosse una finale. Tutte le partite sono importanti, quella di Orvieto lo è di più visto che si tratta di uno scontro diretto contro una formazione che sta vivendo un momento di forma davvero buono se si considerano i 10 punti rimediati nelle ultime quattro partite". Giocare con la testa delle ultime settimane: è ...