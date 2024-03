Serie B Sorpresa FeralpiSalò | La Mantia è tornato a pungere

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 1 marzo 2024) SALÒ (Brescia) La partita che poteva rivelarsi decisiva per la rincorsa alla salvezza dellaha ribadito che i gardesani sono decisi a lottare "sino all’ultimo istante dell’ultima partita" (parole di mister Zaffaroni) per riuscire a rimanere tra i cadetti. Nonostante tutte le difficoltà che hanno condotto la formazione verdeblù al "Picco" di La Spezia, Balestrero e compagni sono riusciti a mettere in bella mostra una prova vincente e convincente, dimostrando così di poter correre sino al termine per evitare la retrocessione. Il turno infrasettimanale, oltre a tre punti d’oro, ha offerto alla matricola gardesana diverse indicazioni di assoluta importanza. La prima riguarda la maturità di un gruppo che ha saputo fare la sua partita nonostante tutti gli ostacoli che ha trovato sul suo cammino. La seconda è legata al ritorno al gol di La ...