Serie A | ventisettesima giornata | programma e diretta Tv

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 1 marzo 2024) Sarà un fine settimana di campionato lunghissimo con i primi match che si disputeranno questa sera e gli ultimi invece lunedì. Ad ogni modo, ladel campionato diA almeno sulla carta promette senza dubbio un grande spettacolo tra scontri per i piazzamenti europei, salvezza e sfide di alto livello. Ad aprire i giochi sarà il confronto tra Lazio e Milan, mentre li chiuderà quello tra Inter e Genoa inlunedì. In mezzo, come anticipato, tanti scontri interessantissimi. Spiccano quelli per la salvezza, come Udinese-Salernitana o Verona-Sassuolo, ma anche Empoli-Cagliari con la classifica nelle zone basse che potrebbe essere totalmente stravolta. Poi non è da dimenticare nemmeno il big match insolito per la Champions come Atalanta-Bologna e poi un grande classico quale è ...