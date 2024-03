Serie A – Napoli per l' Europa | Juventus per tenersi il secondo posto Atalanta-Bologna | incrocio Champions | trionfo Dea a 1 | 95 su Sisal it

(Di venerdì 1 marzo 2024) (Adnkronos) - Roma, 01 marzo 2024 – Una per provare a riagganciare l', anche se non quella principale. L'altra perstretto undagli assalti del Milan.è il posticipo domenicale che infiamma la giornata diA numero 27. I padroni di casa, reduci dal fragoroso 6-1 contro il Sassuolo, cercano continuità e, per gli esperti, partono favoriti a 2,40 contro il 3,20 dei bianconeri mentre il pareggio è offerto a 3,10. La storia recente della sfida racconta di unche si è im5 volte negli ultimi otto incroci in campionato contro le sole due vittorie della. Ma attenzione ai corsi e ricorsi storici: l'ultimo successo al Maradona dei ...

Lazio- Milan è l'anticipo che venerdì sera apre la 27esima giornata di campionato in Serie A. Sabato sono in calendario altre... (calciomercato)

Calcio, il ravennate Ballardini è il nuovo allenatore del Sassuolo: Ballardini dunque subentra a Emiliano Bigica, reduce dalla pesante sconfitta con il Napoli per 6-1. Per Ballardini è un ritorno in Serie A dopo l'esperienza con la Cremonese nella stagione 2022-23.ravennatoday

Volley Serie A3, Savigliano pronta per la Coppa Italia: Nel turno infrasettimanale che ha preceduto la trasferta di Coppa, però, Palmi ha perso 3-1 in casa di Napoli, attualmente terzultimo nel ... Come tutte le gare della Serie A3 Credem Banca 2023/24, ...targatocn

