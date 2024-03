Serie A | l’Udinese trasforma il suo stadio in un parco solare

(Di venerdì 1 marzo 2024) 2024-03-01 11:14:40 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Marca:è la squadra più verde d’Italia e la quarta al mondo. Il suo obiettivo è zero emissioni di carbonio e la sua filosofia è la sostenibilità. Il suo ultimo progetto trasformerà il suonel primosportivo in Italia. “Non significherà un risparmio così significativo perché è più un progetto qualitativo, per inviare un messaggio forte a livello sociale”, ha detto a EFE. Magda Pozzo, direttore commerciale del club. Quasi 2.500 pannelli solari sulla struttura rinnovata che genereranno più di 1 milione di megawatt all’anno. Un’opera ingegneristica che permetterà allodi essere autosufficiente durante le partite eevitare l’emissione di 450 tonnellate ...

