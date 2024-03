Serie A Femminile | il calendario della seconda fase

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 1 marzo 2024) Campionato fermo nella massimadel calciosia perché c’era la sosta per le Nazionali, ma anche perché in Italia si è conclusa la primadel torneo. Si tornerà dunque in campo tra due settimane con lache dividerà le dieci squadre in due gironi: poule scudetto e poule salvezza. Le prime cinque si ritroveranno nel girone che assegna il titolo, ma anche i posti in Champions League, che quest’anno a differenza dello scorso anno sono tre e non due. Le ultime cinque invece si giocheranno la salvezza con l’ultima che retrocederà direttamente e la penultima che invece giocherà lo spareggio con la squadra arrivatainB. Si mantengono i puntiprimae anche la differenza reti negli scontri ...