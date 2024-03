Separazione delle carriere in Aula il 25 marzo | Fi sfida il governo e fa calendarizzare il ddl Ma per Nordio e Meloni “c’è prima il premierato”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 1 marzo 2024) “La priorità è il, laarriverà dopo“, ripetono da mesi la premier Giorgiae il ministro della Giustizia Carlo. Adesso però il calendario dei lavori d’della Camera dice un’altra cosa. Nell’ultima seduta della Conferenza dei capigruppo, Forza Italia è riuscita a far inserire all’ordine del giorno del prossimo 25(al quinto punto) l’inizio dell’esame dei ddl costituzionali che puntano a realizzare la riforma-simbolo del berlusconismo, prevedendo concorsi separati per giudici e pm: si tratta di quattro testi abbinati – presentati rispettivamente da Fi, Lega, Azione e Italia viva – incardinati da circa un anno in Commissione Affari costituzionali, dove si è già svolto un lunghissimo ciclo di ...