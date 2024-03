Senaldi travolge la sinistra | Chico Forti? Ha fatto più Meloni in un anno

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 1 marzo 2024) L'annuncio è arrivato poco prima dell'incontro faccia a faccia con Joe Biden alla Casa Bianca. La premier Giorgiain un video ha rivelato che, l'imprenditore italiano detenuto dal 2000 negli Stati Uniti, tornerà in Italia: "Sono felice di annunciare che dopo 24 anni di detenzione negli Stati Uniti è stata appena firmata l'autorizzazione al trasferimento in Italia di. Un risultato frutto dell'impegno diplomatico di questo governo, della collaborazione con il governo dello Stato della Florida e con il Governo federale degli Stati Uniti che ringrazio", ha dettoche conclude: "È un giorno di gioia per, per la sua famiglia, per tutti noi. Lo avevamo promesso, l'abbiamo, e ora aspettiamo in Italia ...