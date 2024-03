Sella | una trasferta proibitiva alle porte | Non l’abbiamo preparata come volevamo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 1 marzo 2024) Dopo due settimane di pausa, Cento si prepara a tornare in campo. Il cammino dellanella fase ad orologio ripartirà domenica, a Torino (ore 18), contro la terza forza del girone verde. Un test già di per sé complicato, che la Benedetto sarà costretta ad affrontare senza l’infortunato Mussini. "Ci aspetta una partita difficile, Torino, in casa, ha perso solamente contro Trapani e Cantù – così Mecacci, nel presentare il prossimo turno –. Hanno mantenuto buona parte dell’ossatura del gruppo che l’anno scorso ha fatto la finale contro Pistoia,natore compreso, per questo ci troveremo davanti una squadra con un vissuto significativo e con tanti punti di forza. Faranno a meno probabilmente di Cusin, ma hanno recuperato Pepe, un giocatore per loro imprescindibile. Vencato e Schina sono i loro due metronomi, e gli americani sono due elementi ...