Selezionare vegetali è un mestiere

(Di venerdì 1 marzo 2024) «Il lavoro in campagna è sinonimo di programma, non si improvvisa nulla e i tempi li detta Madre Natura». Con queste parole ha esordito Alessandro Della Valle, un ragazzo di cinquantaquattro anni che, sin da bambino, frequenta i mercati generali alla ricerca di frutta e verdura da mille e una notte. Era un po’ di tempo che provavamo a fissare un appuntamento con lui ma tra i nostri impegni e i suoi non c’era mai stato verso. Abbiamo avuto modo però di confrontarci spesso, anche se a tanti chilometri di distanza, sulle difficoltà di un lavoro come il suo (che sta sparendo, per giunta), e sulla percezione che il pubblico ha di questa professione. Alessandro è un selezionatore di. Il suo amore per queste creature, che si tratti diinvernali o estivi, di rape, patate, di legumi o di frutta, è quasi al pari dell’amore verso i propri figli. ...