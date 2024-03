Segnali dell’Alzheimer 18 anni prima della diagnosi | esperto spiega risultati e impatto dello studio

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di venerdì 1 marzo 2024) Unocinese pubblicato sulla prestigiosa rivista scientifica New England Journal of Medicine ha determinato che i segni dell'Alzheimer possono essere rilevati con ampio anticipodel declino cognitivo edi demenza. Fanpage.it ha intervistato il professor Andrea Fuso,di neurodegenerazione, per commentare ie le possibili applicazioni di questa ricerca.