“Se vai avanti con la pista da bob | ti facciamo fuori” | minacce al sindaco di Cortina

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 1 marzo 2024) Una lettera anonima di, che riporta la scritta “se vaicon lada bob, ti“. Dopo il taglio di centinaia di larici per dare corso al progetto ‘light’ dell’impianto per il bob, lo skeleton e lo slittino in vista delle Olimpiadi invernali 2026, ildisi è visto recapitare sul tavolo una lettera minatoria. Gianluca Lorenzi ha consegnato la lettera agli agenti del commissariato, facendo in modo che la Procura di Belluno aprisse un fascicolo sulla vicenda. “Adesso sarà compito degli investigatori – si è limitato a dichiarare il– fare piena luce su quello che è accaduto”. La lettera segue di qualche giorno gli esposti presentati da diverse associazioni ambientaliste per verificare se il taglio dei ...