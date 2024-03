Se tutto è automatizzato | useremo l’AI per il controllo qualità?

Leggi tutta la notizia su ilblogdellestelle

(Di venerdì 1 marzo 2024) Quando tante attività possono essere automatizzate è essenziale poter verificare che gli algoritmi stiano funzionando bene. Se ne sono accorti alcuni clienti che hanno iniziato a vedere descrizioni surreali di prodotti Amazon che recitavano “Mi spiace ma non posso completare la richiesta perché va contro le policy di OpenAI”. Ma sopratse n’è accorta Air Canada quando un cliente gli ha chiesto un rimborso del biglietto basandosi su quello che gli aveva detto il chatbot AI dell’azienda. A nulla è valsa l’opposizione dell’azienda. Il Tribunale ha sancito che il chatbot AI è responsabilità dell’azienda, non certo del cliente. Air Canada ha oggi rimosso il chatbot. Seviene creato, pubblicato e aggiornato in autonomia chi può accorgersi o verificare una mole così importante di contenuti promossi in molteplici canali?può ...