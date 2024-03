Se Kiev cade la Nato combatterà contro la Russia Usa | così la Terza guerra mondiale è più vicina

(Di venerdì 1 marzo 2024) Vladimir Putin ieri ha ricordato all'Occidente di essere in possesso di armi nucleari e ha minacciato di utilizzarle. La reazione del Pentagono è stata immediata, ma il botta e risposta tra Cremlino e gli Stati Uniti terrorizza il mondo, entrambi parlano apertamente di. "Sappiamo - ha detto Lloyd Austin - che se Putin avrà successo non si fermerà. Continuerà a essere più aggressivo nella regione. E altri leader in tutto il mondo, altri autocrati guarderanno a questo. E saranno incoraggiati dal fatto che ciò è accaduto senza che noi siamo riusciti a sostenere uno stato democratico", ha detto Austin in discorso alla Camera dei rappresentanti americana citato dai media ucraini. Segui su affaritaliani.it

L'esercito ucraino si è ritira to da Avdiivka per trincerarsi più a occidente, ma il fronte ha altri punti caldi da tenere sotto osservazione nelle prossime ... (ilgiornale)

Roma, 19 febbraio 2024 – Continua L’avanzata delle truppe russe in Ucarina. La città di Avdiivka è caduta, o “liberata” dall’esercito di Putin che rivendica ... (quotidiano)

7.00 Stanziare fondi per l'Ucraina è cruciale.Lo afferma il capo del Pentagono,Austin,aggiungendo che se l'Ucraina perde la guerra , i paesi Nato dovranno ... (televideo.rai)

Pentagono: se Kiev perde la guerra, la Nato dovrà combattere contro la Russia: E francamente, se l'Ucraina cade credo davvero che la Nato entrerà in guerra con la Russia”. Intanto Vladimir Putin torna ad agitare lo spettro di un conflitto nucleare: una minaccia che ha dichiarato ...ecovicentino

Usa:se Kiev cade,Nato entrerà in guerra: 7.00 Usa:se Kiev cade,Nato entrerà in guerra Stanziare fondi per l'Ucraina è crucia- le.Lo afferma il capo del Pentagono,Au- stin,aggiungendo che se l'Ucraina perde la guerra, i paesi Nato dovranno ...servizitelevideo.rai

Guerra Ucraina, il Pentagono: «Se Kiev perde, la Nato entrerà in guerra contro la Russia. Putin se avrà successo non si fermerà»: «Se sei un Paese baltico, sei molto preoccupato se sarai il prossimo: conoscono Putin, sanno di cosa è capace. E francamente, se l'Ucraina cade credo davvero che la Nato entrerà in guerra con la ...ilgazzettino