“Se chiami i carabinieri ti riporto il bimbo in una scatola” | 41enne condannato a 1 anno per stalking

(Di venerdì 1 marzo 2024) Bergamo. Dopo aver vissuto due anni di relazione tra scenate di gelosia, isolamento sociale, liti, parolacce e umiliazioni da parte del compagno e padre di suo figlio, ha trovato il coraggio di prendere il bambino e andarsene di casa. Ma lui ha continuato a pressarla con continue telefonate, messaggi, richieste di poter vedere il bambino, visite indesiderate a casa dei genitori di lei, minacce e insulti alla donna e ai suoi familiari. Per questo giovedì 29 febbraio F.T.,di Bergamo, è statoperad undi reclusione, con pena sospesa e non menzione subordinati ad un percorso psicologico di recupero per persone condannate per atti persecutori. L’uomo è stato invece assolto dal reato di maltrattamenti in famiglia per non aver commesso il fatto. Messaggi pesanti quelli che l’imputato inviava ...