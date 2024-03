Scuole paritarie | disponibili le funzioni per il caricamento del “Modello A” Nota

Milano. Sono stati approvati dal Consiglio Regionale i criteri per il riparto dei fondi di Regione Lombardia alle scuole d’infanzia paritarie , frequentate dai ... (bergamonews)

Napoli. l’assessore Fortini della Regione Campania ha accolto con favore una delegazione dell’Associazione RE&DI, in rappresentanza e delega anche delle ... (teleclubitalia)

Donati 4mila assorbenti per le Scuole di Empoli: "Il ciclo non è un lusso": Dai comprensivi Empoli Est ed Empoli Ovest agli istituti superiori Virgilio, Il Pontormo, Fermi, Ferraris - Brunelleschi, fino alle Scuole paritarie Calasanzio e Santissima Annunziata. Sono stati ...gonews

Ddl semplificazioni, da Istruzione a Terzo settore: i possibili interventi: Semplificazioni anche per le Scuole private paritarie: sarà infatti possibile creare classi temporanee in caso di eccessivo numero di iscritti e, in caso di ritardi nei pagamenti di tasse e contributi ...teleborsa

