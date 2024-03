Scuola | la proposta di Valditara | “Classi di transizione per alunni stranieri”

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di venerdì 1 marzo 2024) Nel sistema scolastico italiano c’è “un problema di integrazione che riguarda gli immigrati di prima generazione”. Lo ha sottolineato il ministro dell’Istruzione, Giuseppe, in un’intervista concessa a Libero. “C’è un problema perché l’attuale sistema scolastico penalizza gli studenti. Sia per quanto riguarda le performance sia per quanto riguarda la dispersione scolastica che secondo l'Istat raggiungerebbe tassi del 30,1%, per i giovani immigrati contro il 9,8% degli studenti italiani”, ha spiegato ancora il ministro.