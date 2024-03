“Scrutando il cielo” | una messa in scena diversa di Madre Coraggio di Bertolt Brecht

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 1 marzo 2024) Arezzo, 1 marzo 2024 – Le strutture promotrici Laboratori Permanenti, Teatri D'Imbarco, Catalyst, impegnate nella produzione eindi “” di, indicono un bando nazionale per la scrittura di testi teatrali sul tema della guerra. Possono partecipare in lingua italiana, o straniera con traduzione italiana, giovani donne e uomini under 25, che vogliano cimentarsi nell’approfondimento del tema. Possono essere inviate storie vere o inventate ma dall'alto coefficiente emotivo. Lo scopo è quello di inserire nellaintesti che parlino dei sentimenti di una generazione che in caso di guerra sarebbe direttamente chiamata in causa. La ricaduta sociale del conflitto bellico sui giovani di una società ...