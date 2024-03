Scrivete Navalny sulla scheda, dice Kara-Murza ai russi, e presentatevi a mezzogiorno: Le indicazioni del dissidente contro le elezioni di Putin. C'è una campagna per la sua liberazione che parte da Londra, dove il ministro degli Esteri Cameron mostra quanto distante è il conservatorism ...ilfoglio

Omicidio Navalny. Chi accredita Putin Conversazione con Francesco Sisci di Giuseppe Rippa: “Un pugno al cuore dopo essere stato esposto per molto tempo a condizioni di congelamento: così, secondo una fonte citata dal Times, sarebbe stato ucciso Alexei Navalny, dopo che nei giorni scorsi la ...agenziaradicale

Navalny, sui funerali l’ombra della repressione. “Se vieni arrestato telefona a…”: Venerdì 1 marzo è il giorno designato per il funerale del dissidente russo ucciso in carcere - ormai è convinzione diffusa - dal regime di Putin. I social dell'opposizione mettono in guardia dal possi ...difesapopolo