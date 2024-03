Scott Speedman si unisce a Yvonne Strahovski nella serie horror Teacup

(Di venerdì 1 marzo 2024)sarà il protagonista, al fianco di, della prossimathriller, prodotta da James Wan e Ian McCulloch.sarà il protagonista, al fianco di, della prossimathriller, prodotta dallo scrittore Ian McCulloch (Yellowstone), dalla Atomic Monster di James Wan e da UCP, come confermato da Deadline. Ispirata al romanzo bestseller "Stinger" di Robert McCammon, lasegue un gruppo eterogeneo di persone in un ranch che devono unirsi di fronte a una misteriosa minaccia.interpreterà James Chenoweth al fianco di Maggie ...

Notizie serie tv: il catastrofico trailer di 911; Scott Speedman in Teacup; Netflix si fa la sua Grey’s Anatomy: Notizie serie tv: trailer 911 s.7, Netflix si fa la sua Grey's Anatomy; Scott Speedman in Teacup, casting per Avvocato di difesa ...dituttounpop