Scot Pollard ora è salvo | trapiantato il cuore ‘gigante’ | “Non sarebbe andato bene a nessun altro”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di venerdì 1 marzo 2024) Una storia a lieto fine quella di, ex campione NBA, oggi 49enne, che ha trovato un donatore "compatibile" con la sua enorme stazza (oltre 2.10 metri d'altezza) e che ha potuto sottoporsi al trapianto che gli ha salvato la vita: "Per me è stato solo un colpo di fortuna che sia deceduto uno grosso come me e con unsano, che nonservito a persone di statura normale".