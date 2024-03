Un palazzo di 16 piani in via Vincenzo da Seregno a Milano , zona Bruzzano, ha preso fuoco oggi martedì 20 febbraio: nessuna persona fortunatamente è rimasta ... (fanpage)

Grande paura nella serata di lunedì a Limbiate per un incendio Scoppia to improvvisamente nela casa di riposo per anziani “Attanasio“ in via Trieste. Le ... (ilgiorno)

Scoppia un incendio al Nodo Telecomunicazioni Tim nel Milanese: a fuoco le batterie-tampone: Un incendio è esploso questa mattina, venerdì 1 marzo, in un locale seminterrato della sede del Nodo Telecomunicazioni TIM per il Nord Italia di Cassina de Pecchi (nella Città Metropolitana di Milano) ...fanpage

Scoppia incendio nella galleria dei servizi e la rete va in black out, fumo tra due ospedali: Le scintille, l'odore forte di bruciato e le colonne di fumo. Un incendio alla galleria dei servizi sottostante la Rampa del Sangallo ha causato un blackout diffuso in zona, proprio nella strada che ...romatoday

Gran Bretagna, Scoppia incendio in una palazzina a Londra: in 130 sgomberati dall’edificio e 11 ricoverati: Devastante incendio in una palazzina chic di South Kensington a Londra. I vigili del fuoco sono all'opera per spegnere le fiamme ...tag24