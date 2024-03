Scontri a Firenze e Pisa | il Coisp | “Figli di poliziotti bullizzati Non vogliono tornare a scuola”

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 1 marzo 2024), 1 marzo 2024 – Bullismo tra i banchi die sui social network. Questa volta a farne le spese sono dodici studentidei agenti della polizia di Stato. "I colleghi ci segnalano una dozzina di casi in superiori die altre città, due anche in medie inferiori e non escludiamo altri casi. La maggioranza di loro non se la sente diin classe”, dice il segretario generale(Coordinamento per l'indipendenza sindacale delle Forze di polizia) Domenico Pianese dopo quanto ha riportato un articolo del Giornale. “o dello sbirro” o “o di manganellatori” sarebbero le frasi ricorrenti contro gli studenti che da lunedì avrebbero smesso di frequentare le lezioni. Esattamente una settimana fa, ...