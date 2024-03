Sciopero generale 8 marzo | disagi in vista Chi si ferma e in quali orari

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 1 marzo 2024) Firenze, 12024 – Venerdì 82024, nella giornata dedicata alle donne, i sindacati di base Lai Cobas, Usb, Adl Cobas, Cub, Osp Faisa-Cisal e Flc Cgil per il comparto scuola e università, hanno proclamato unoper l'intera giornata contro la violenza e la disparità di genere che interesserà sia il settore pubblico che quello privato. A rischio autobus e treni, previstinella sanità, scuola non solo. Ecco, in dettaglio, le modalità di. Autobus Le modalità didi 24 ore nel trasporto pubblico locale sono territoriali. Per la Toscana, Autolinee deve ancora comunicare le fasce di garanzia del servizio, anche se potrebbero essere quelle dello scorso anno, ovvero tra le 4.15 e le 8.14 e tra le 12.30 e le 14.29. Il servizio ...