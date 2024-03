Sciopero a Torino in aprile per il settore auto

(Di venerdì 1 marzo 2024) Entro la prima metà disi fermerà per chiedere la salvaguardia e il rilancio del. Lo ha deciso l'assemblea dei delegati di Fim, Fiom, Uilm, Fismic, UglM e associazione quadri che ha proclamato unoprovinciale di 8 ore con manifestazione dei lavoratori di Stellantis e dell'indotto. I sindacati chiedono un impegno concreto affinché vengano portate nuove produzioni a. Nelle prossime settimane ci saranno le assemblee dei lavoratori in tutte le aziende del compartomotive. Alla manifestazione provinciale diè prevista la presenza dei segretari nazionali.

