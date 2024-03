Sci di fondo | l’Italia qualifica tutte le sue coppie in finale nella team sprint di Lahti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 1 marzo 2024) Si sono concluse da poco lezioni delladi, che apre il weekend di Coppa del Mondo di sci di. Sugli scudi le scandinave, in diversi livelli di dominio mostrati in territorio finlandese: andiamo a scoprire il dettaglio della situazione. Tra le donne, le prime a partire, sono le duesvedesi (Jonna Sundling-Linn Svahn per Svezia I e Frida Karlsson-Maja Dahlqvist per Svezia II). Da sole Sundling e Svahn staccano la concorrenza in 3’10?1 e 3’10?9 rispettivamente, per un totale di 6’21” che le pone davanti per ben 7?95. Terzo posto per Germania I con Katharina Hennig e Laura Gimmler a 10?51. A seguire, chiudono la top 5 le duefinlandesi (Parmakoski-Matintalo e Kylloenen-Joensuu) rispettivamente a 13?07 e 13?96. Seguono Norvegia ...