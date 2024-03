Sci di fondo | doppietta Norvegia nella team sprint tc di Lahti Barp e Pellegrino al 6° posto

(Di venerdì 1 marzo 2024)dellamaschile a tecnica classica conclusasi da poco in quel diI eII, infatti, dominano la scena senza dover fare nemmeno ricorso, appunto, alla volata. Paal Golberg e Johannes Hoesflot Klaebo non fanno il minimo sconto e trionfano in 16’56?74, staccando Haavard Solaas Taugboel ed Even Northug di 4?08 sulla linea d’arrivo. All’atto pratico, l’allungo di Golberg arriva prima del quinto e ultimo cambio, e tutto accade con facilità sostanzialmente irrisoria. Nessuno può tenere quel passo, e men che meno può essere tenuto quello imda Klaebo nell’ultima tornata. Per la verità, il gruppo aveva già iniziato a sfilacciarsi fin dalle vicinanze del quinto chilometro. Sci di ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I RISULTATI DELLE QUALIFICAZIONI 16.14: In top 5 anche Svizzera I (Riebli-Grond) a 9?11 e Norvegia II ... (oasport)

Va in archivio la prova inaugurale della tre giorni di gare della Coppa del Mondo 2023- 2024 di sci di fondo , scattata a Lahti , in Finlandia: la team sprint ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I RISULTATI DELLE QUALIFICAZIONI 16.38: Per oggi è tutto, grazie per averci seguito e appuntamento a domani con le ... (oasport)

Sci di fondo: l’Italia qualifica tutte le sue coppie in finale nella team sprint di Lahti: Si sono concluse da poco le qualificazioni della team sprint di Lahti, che apre il weekend di Coppa del Mondo di sci di fondo. Sugli scudi le scandinave, in diversi livelli di dominio mostrati in terr ...oasport

Sci alpino femminile, cancellata la discesa libera di Kvitfjell ma per Brignone potrebbe essere una buona notizia: La scarsa visibilità e un fondo irregolare non consentono alle atlete di scendere ... Forse ti può interessare Sci alpino Sofia Goggia racconta la sofferenza per l’infortunio: la promessa al padre e ...sport.virgilio

Sci di fondo, Coppa del Mondo Lahti 2024: nella team sprint tc femminile vince la Svezia, 11ma l’Italia: Va in archivio la prova inaugurale della tre giorni di gare della Coppa del Mondo 2023-2024 di sci di fondo, scattata a Lahti, in Finlandia: la team sprint femminile in tecnica classica premia Svezia ...oasport