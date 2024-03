Sci di fondo | Coppa del Mondo Lahti 2024 | nella team sprint tc femminile vince la Svezia | 11ma l’Italia

(Di venerdì 1 marzo 2024) Va in archivio la prova inaugurale della tre giorni di gare delladel2023-di sci di, scattata a, in Finlandia: lain tecnica classica premiaI di Jonna Sundling e Linn Svahn, davanti a Finlandia I e Germania I, mentredi Nadine Laurent e Nicole Monsorno chiude undicesima. La finaleprevede 3 giri da 1238 metri per ognuna delle due frazioniste di ciascun, che si alternano: dominio incontrastato diI, con Jonna Sundling e Linn Svahn che tagliano il traguardo in 18’51?77, precedendo di 24?75 Finlandia I di Krista Parmakoski e Johanna Matintalo, seconda. Sale sul gradino più basso del ...

Si sono concluse da poco le qualificazioni della team sprint di Lahti, che apre il weekend di Coppa del Mondo di sci di fondo. Sugli scudi le scandinave, in diversi livelli di dominio mostrati in terr

