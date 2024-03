Sci alpino | startlist superG Kvitfjell 2024 | orario | tv | programma | streaming | pettorali delle italiane

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 1 marzo 2024) Sabato 2 marzo (ore 11.00) si disputerà ilfemminile di, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-di sci. Dopo la cancellazionedue prove cronometrate, la discesa libera non si poteva disputare ed è così stata sostituita da una gara in questa specialità. L’auspicio è che il meteo sia clemente e permetta il regolare svolgimento dell’evento sulla pista norvegese. Riflettori puntati soprattutto su Federica Brignone e su Marta Bassino (Campionessa del Mondo di specialità e reduce da un successo in discesa libera), ma attenzione anche a Laura Pirovano. Tra le favorite della vigilia figurano anche la svizzera Lara Gut-Behrami, la norvegese Ragnhild Mowinckel, le austriache Cornelia Huetter e Stephanie Venier. Di seguito il calendario completo, il...