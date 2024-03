Sci alpino | startlist gigante Apen 2024 | orari | tv | programma | streaming | pettorali degli italiani

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 1 marzo 2024) La Coppa del Mondo maschile di sciprosegue negli Stati Uniti. Dopo il weekend scorso a Palisades Tahoe, oggi si apre la tre giorni di gare ad Aspen, con inil primo dei due giganti in. Ovviamente il grandissimo favorito è Marco Odermatt, che prova a restare imbattuto in questa stagione tra le porte larghe. Le vittorie consecutive dello svizzero insono dieci, sette delle quali in questa stagione. Finora Odermatt è stato imbattibile e proveranno a fermare la sua egemonia i soliti rivali, tra cui un ritrovato Henrik Kristoffersen, che ha chiuso al secondo posto a Palisades Tahoe, sfiorando anche clamorosamente il successo. Glial via sono sette e la speranza è quella di ottenere almeno un piazzamento in Top-10. A Palisades Tahoe il migliore era stato Alex ...