Sci alpino | Odermatt al comando nel gigante di Aspen Vinatzer e De Aliprandini in Top-10

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 1 marzo 2024) Comanda come sempre Marco, ma c’è grande lotta per la vittoria dopo la prima manche deldi. Lo svizzero punta all’undicesimo successo consecutivo nella specialità (ottavo in stagione), ma dovrà comunque stare molto attento nella seconda manche, visto che sia il norvegese Alexander Steen Olsen sia il compagno di squadra Loic Meillard sono vicini e possono insidiare il primato dell’elvetico.ha fatto la differenza sul piano e poi soprattutto nella parte finale, anche se Steen Olsen è stato vicinissimo all’elvetico in questo tratto di pista, chiudendo alla fine con un distacco di 12 centesimi. Sono, invece, 19 i centesimi di ritardo di Meillard dal connazionale. Quarta posizione per lo sloveno Zan Kranjec (+0.43), che ha preceduto il norvegese Henrik Kristoffersen (+0.64) e lo svizzero ...