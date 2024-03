Schmit | Pse mai con Salvini e Meloni

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 1 marzo 2024) AGI - "Il Pse non sarà mai alleato con l'estrema destra". Lo afferma il prossimo Spitzenkandidat del Pse, Nicolas, in vista delle prossime elezioni europee. Alla domanda dell'Agi se l'estrema destra sia solo l'ID di, Le Pen e Afd, oppure anche i Conservatori dirisponde: "I socialisti democratrici non si alleeranno con alcun tipo di destra"., a margine del Congresso Pse, esclude anche distinguo da parte del Pse all'interno dei Conservatori europei, tra la premier italianae il premier ungherese Orban. Il congresso a Roma Il congresso del Pse a Roma, che eleggerà il lussemburghese NicolasSpitzenkandidat socialista per la Commissione Ue, è cominciato con un omaggio comune dei vertici di Pse, Pd e Psi alla stele di ...